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МТС ускорила мобильный интернет в Тальцах в 10 раз

МТС сообщает об усилении сети на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» в Иркутске. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования, посетителям музея под открытым небом стал доступен высокоскоростной мобильный интернет LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», расположенный на 47 км Байкальского тракта, посещает примерно 200 тыс. человек в год. Обновленная сеть МТС позволит гостям комплекса и автомобилистам, проезжающим по тракту в районе 40 по 55 км, пользоваться мобильным интернетом на максимально высоких скоростях. Абоненты смогут делиться в интернете фотографиями природы, экспонатов музея, мероприятий, строить в навигаторе маршруты для поездок, смотреть и скачивать видео на высоких скоростях, а также пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

«Мы проводим постоянную работу по развитию сети МТС в Приангарье, строим новые базовые станции и обновляем телеком-оборудование, чтобы обеспечить современные стандарты связи. «Тальцы» являются одной из самых любимых туристической локаций для жителей и гостей региона. Сейчас в летний период жизнь в музее особенно кипит. Здесь проходят семейные мероприятия, фестивали, концерты, ярмарки, поэтому мы ускорили мобильный интернет сразу в 10 раз. Теперь посетителям будет значительно комфортнее пользоваться мобильной связью и цифровыми сервисами», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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