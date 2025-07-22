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«Помощник туриста» на базе GigaChat поможет спланировать идеальный отпуск

Сбербанк выпустил диалогового ИИ-ассистента «Помощник туриста», который упрощает организацию путешествий. Инструмент на базе нейросетевой модели GigaChat поможет туристам со всей России подобрать маршруты и развлечения на Сахалине и Курильских островах, а в будущем охватит направления по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Умный ассистент готов рассказать о многом, что важно путешественнику: отелях, ресторанах, интересных местах и достопримечательностях, а еще покажет их фотографии и расположение объектов на карте. Искусственный интеллект также порекомендует туры и экскурсии.

Прямо на портале giga.chat пользователь может получить все необходимые контакты и ссылки, чтобы забронировать туруслугу, номер в отеле или столик в ресторане. Если нужно больше информации — ассистент посоветует, куда обратиться за консультацией.

«Помощник туриста» ответит, например, на такие вопросы, как: «Чем Сахалин может заинтересовать путешественников?»; «Найди туры на Итуруп и другие Курильские острова»; «Порекомендуй мне рестораны в Южно-Сахалинске с панорамным видом на город»; «Собери подборку отелей в Южно-Сахалинске»; «Какие сувениры можно привезти с Сахалина?».

Сервис стал очередным этапом внедрения искусственного интеллекта в Сахалинской области в рамках программы «ИИ-Сахалин». Программу презентовали в 2023 г. Вместе со Сбербанком Правительство Сахалинской области проводит ИИ-трансформацию региона и переходит к управлению на основе данных.

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