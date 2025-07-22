«Рег.ру»: 53% предпринимателей продают свои товары в интернет-магазинах вместо маркетплейсов

Российская компания «Рег.ру» провела исследование и узнала, для каких целей компании создают сайты. В опросе приняло участие более 7,5 тыс. представителей малого и среднего бизнеса в России. Большая часть предпринимателей (53%) продает товары и услуги на собственных сайтах. Маркетплейсы и офлайн-инструменты остаются альтернативными каналами — предпочтение им компании отдают в меньшей степени: 28% и 45% соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Наиболее часто предприниматели создают сайты для бизнеса, находящегося в стадии активного развития — 49%, 31% — на этапе появления идеи и поиска возможностей для привлечения клиентов, а 15% — для уже запущенного проекта. В то же время о запуске собственного веб-ресурса задумываются и пользователи, только размышляющие о своем деле и ищущие интересную задумку для бизнеса.

Собственный сайт остается ключевым инструментов для роста продаж. Чаще всего его используют в качестве визитной карточки — 43%, 26% — как каталог продукции, 25% — для развития интернет-проектов, в меньшей степени — для приема платежей, интеграции с картографическими сервисами и других задач онлайн-продвижения. Помимо ритейла, наиболее активно запускают сайты компании из ИТ-отрасли, сферы образования и консалтинга, индустрии красоты и здоровья, а также туризма и производства. Товары на сайтах чаще всего продают в розницу (76%), чем оптом (25%).

«Сфера предпринимательства продолжает расти и стремиться к цифровизации. Наряду с активным развитием маркетплейсов, сайты остаются ключевым инструментом для развития малого бизнеса. И речь идет не просто об онлайн-присутствии компании, но и об активном стимулировании продаж и увеличении прибыли. Ведь доверие покупателей к продавцам, имеющим сайт наряду с альтернативными интернет-каналами, в разы выше», — отметил Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.ру».

Решение о запуске сайта в качестве основного способа коммуникации с клиентами и продвижении товаров чаще всего принимают собственники бизнеса — 41%, а специалисты, работающие по найму и занимающиеся разработкой и продвижением веб-ресурсов — 23%.