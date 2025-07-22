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В Mamba появился аналог чата GPT, по имени «Марта»

В приложении для знакомств Mamba появился ИИ-помощник, который создан для того, чтобы улучшать пользовательский опыт, помогать заполнять профиль, подсказывать фразы для начала диалогов и объяснять психологию знакомств. ИИ работает на базе технологий GPT и пока доступен только русскоязычной аудитории, но вскоре заговорит на всех языках. Об этом CNews сообщили представители Mamba.

«Марта» – не просто чат-бот, а полноценный цифровой собеседник с высокой степенью эмпатии. «Марта» способна понимать и анализировать контекст, и давать персонализированные рекомендации. Стиль общения у «Марты» — позитивный и вовлеченный, такой, если бы пользователь общался о своей личной жизни с близкой подругой

Главная цель «Марты» — помогать пользователям знакомиться. Она умеет предлагать идеи для первого сообщения и поддерживать интерес в переписке. Анализирует профили и стиль общения пользователя, дает советы по совместимости, придумывает приветствие для графы «о себе» и др.

С каждой новой перепиской «Марта» учится лучше понимать пользователей: запросы в знакомствах, интересы, индивидуальные психологические особенности и тональность сообщений. «Марта» умеет запоминать предыдущее общение, постепенно становясь персональным «коучем» по онлайн-знакомствам.

Особенностью «Марты» стало и то, что она обучена на корпоративном медиа «Мамбы», которое называется «Дейтбук». Издание развивается больше года — ежедневно здесь выходят статьи, посвященные психологии отношений, онлайн-знакомствам и успешным стратегиям общения. Также «Дейтбук» наполнен результатами опросов и исследованиями И Big Data «Мамбы», что делает издание одним из самых весомых источников в сфере онлайн-знакомств. Такая экспертная основа делает рекомендации «Марты» более живыми и приближенными к реальному опыту. ИИ не просто генерирует шаблонные советы, а предлагает сценарии, основанные на аналитике и реальных кейсах из жизни пользователей приложения. Ее советы по-настоящему релевантны и чутко настроены на запросы аудитории.

Разработка ИИ в Mamba — одна из приоритетных задач в компании. База знаний «Марты» будет расти и ее советы будут становиться еще более персонализированными. Она будет помогать заполнять профиль так, чтобы он был максимально привлекательным, анализировать диалоги на предмет успешности или токсичности, помогать пользователям понимать себя и свои цели в дейтинге, оценивать загруженные фотографии и др.

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