Для кировчан стали доступны электровелосипеды «МТС Юрент»

МТС сообщает о запуске на территории Кирова аренды электровелосипедов «МТС Юрент». Модель электровелосипеда Ninebot B100 оборудована электродвигателем для более комфортного движения по городу. Устройства имеют ограничение скорости до 25 км/ч, а благодаря встроенным IoT-модулям работают по принципу самоката и снижают скорость в «медленных» зонах, останавливаясь там, где ездить запрещено. В Кирове велосипеды «МТС Юрент» доступны для аренды в количестве 200 шт. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Все поездки на электровелосипедах застрахованы, в том числе – для пешеходов – от несчастных случаев с самокатами. Страхование третьих лиц включено в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует в каждой поездке на устройствах «МТС Юрент». Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении.

МТС Для кировчан стали доступны электровелосипеды «МТС Юрент»

Аренда электровелосипедов «МТС Юрент» также доступна в Костроме, Петрозаводске, Великом Новгороде, Архангельске, Рязани, Сарове, Абакане и Новосибирском Академгородке.