ИИ помог пользователям «МТС Линк» сэкономить 36 тысяч часов

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» в первом полугодии 2025 г помогла пользователям сэкономить 36 тыс. часов благодаря использованию инструментов на основе искусственного интеллекта: ИИ-помощника, саммаризации и расшифровки. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Всего за I и II кварталы 2025 г.а ИИ-функциями «МТС Линк» для повышения эффективности рабочих процессов воспользовались 83957 раз. При этом в 95% случаев ИИ-инструменты использовались для подготовки и отправки участникам резюме и договоренностей по итогам встреч, а также для фиксации результатов обсуждений для себя. В оставшихся 5% случаев ИИ применялся для погружения в контекст прошедших встреч, поиска информации о договоренностях, а также для саммаризации непрочитанных чатов. Согласно методике, представленной аналитическим агентством J’son & Partners Consulting в ходе исследования эффективности ИИ-функций в 2025 г., экономия рабочего времени при таком объеме использования ИИ-решений составляет до 36145 часов.

За последний год участники мероприятий на платформе «МТС Линк» стали применять ИИ-инструменты активнее. Например, частотность применения ИИ-саммаризации встреч в первом полугодии 2025 г. выросла в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Наиболее активный пользователь ИИ-функций для повышения эффективности (саммаризации и ИИ-помощника) за полгода применил их 368 раз. При этом всего он побывал на 401 мероприятии — таким образом, помощь ИИ потребовалась ему в 91% случаев.

Аналитики «МТС Линк» также поделятся с пользователями персональными итогами по участию в онлайн-мероприятиях за прошедшие полгода. Самый активный пользователь провел на онлайн-встречах и вебинарах в общей сложности 34 суток, 11 часов и 16 минут. Среднее количество времени, которое один пользователь «МТС Линк» проводит на онлайн-мероприятиях за полгода — 3 суток, 9 часов и 23 минуты.

«Популярность наших ИИ-инструментов постоянно растет — все больше пользователей применяют их на постоянной основе. И если раньше они были приятным дополнением к основной функциональности платформы, то сейчас многие новые заказчики целенаправленно их запрашивают. В «МТС Линк» искусственный интеллект не только повышает эффективность рабочих процессов. Субтитры позволяют делать коммуникации более инклюзивными, а маски, аватары и фоны расширяют возможности неформального общения», — отметил руководитель отдела машинного обучения «МТС Линк» Дмитрий Крюков.