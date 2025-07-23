На Wildberries запустили экспресс-доставку оригинальных игровых конструкторов

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) в партнерстве с Inventive Retail Group запустили экспресс-доставку товаров «Мира Кубиков», розничной сети, специализирующейся на конструкторах и развивающих играх. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Теперь клиенты маркетплейса смогут заказать доставку оригинальных наборов конструкторов LEGO, Funko, Brick Labs, Zuru, LOZ, Pantasy и других брендов из магазинов «Мира Кубиков». Услуга доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга — доставка осуществляется до четырех часов с момента оформления заказа.

Доставка «Мира Кубиков» реализована по модели поставок «Витрина экспресс» (EDBS), при которой Wildberries является онлайн-витриной для товаров партнера, а их хранение, сборка и логистика выполняются силами самого ритейлера. А в ближайшее время партнер планирует расширить участие и в других схемах сотрудничества, включая поставки на склад маркетплейса (FBW), а также новые форматы, доступные продавцам платформы.

На старте на витрине Wildberries будет представлено более 2500 позиций товаров «Мира Кубиков»: в ассортимент войдут разнообразные игровые конструкторы международных и отечественных брендов, коллекционные модели для всех возрастов, а также товары для школы, дома и праздника. А в будущем ассортиментная линейка партнера будет увеличена до 2000 позиций.

Доставка «Мира Кубиков» работает ежедневно с 14:00 до 22:00 и будет бесплатной при заказе от 5000 руб.

«Мы считаем категорию игровых товаров одной из самых логичных и перспективных для развития экспресс-доставки на Wildberries. В партнерстве с сетью «Мир Кубиков» мы даем клиентам всех возрастов возможность не откладывать праздник на потом, а получить желаемый товар уже сегодня», — сказала руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

В дальнейших планах у партнера расширение зон доставки на другие крупные города России. В их числе — Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Сургут, Тюмень, Уфа, Челябинск и Ярославль. Географическое расширение сервиса позволит сделать экспресс-доставку игрушек доступной для российских семей по всей стране.

«Это важный шаг в развитии бренда, который позволит нам стать еще ближе к нашим покупателям. Благодаря площадке Wildberries мы открываем новые каналы для общения с аудиторией и делаем любимые наборы LEGO, коллекционные фигурки Funko, Pantasy, POP MART и другие хиты еще доступнее для фанатов по всей стране. Мы уверены, что сотрудничество с Wildberries поможет «Миру Кубиков» донести наши ценности — любовь к творчеству, игре и оригинальному качеству — до миллионов новых покупателей всех возрастов. Вместе с партнерами мы стремимся вдохновлять, увлекать и объединять поколения через магию конструктора, расширяя границы и воплощая мечты в реальность. Собирай, играй, мечтай! — наш девиз и мы рады делиться им с окружающими», — отметил директор интернет-магазина «Мир Кубиков» Сергей Ерофеев.