Покупатели «Яндекс Маркета» могут вернуть товар «по клику» и заказать доставку продуктов одним курьером

«Яндекс Маркет» запустил возврат товаров «по клику» через курьеров «Лавки». Теперь покупатели маркетплейса могут одновременно вернуть не подошедший товар и заказать продукты — курьер привезет заказ из «Лавки» и заберет возврат в течение 15–30 минут после заявки. Это удобно, если нет времени отнести товар в пункт выдачи или ждать курьера весь день. Сейчас услуга доступна для всех товаров маркетплейса в Москве, кроме «Ultima Яндекс Маркета». В будущем она будет работать для всего ассортимента и во всех городах присутствия «Яндекс Лавки». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Чтобы вернуть товар, покупателю нужно загрузить фото в приложение и выбрать способ возврата «по клику». Услуга доступна, если адрес находится в зоне работы дарксторов. После этого пользователь может вызвать курьера и сделать заказ в «Лавке». Курьер заберет продукты, привезет их покупателю и заберет не подошедший товар с «Маркета». Перед этим он проверит и упакует его в защитный пакет. Услуга возврата «по клику» работает в часы работы ближайшего даркстора — они указаны в приложении.

Новая услуга стала продолжением развития решений «по клику» на «Маркете». Сейчас пользователи могут выбирать, как им удобнее получать заказы: самостоятельно из пункта выдачи, с доставкой «по клику» из даркстора «Лавки» или ПВЗ, либо с экспресс-доставкой. Возврат по клику работает по тому же принципу — только в обратную сторону: курьер приезжает за товаром в удобное для пользователя время.