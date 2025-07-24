К летним нагрузкам «МегаФон» прокачал 4G в Хабаровске

Жители и гости Хабаровска и пригорода получили доступ к улучшенной мобильной сети «МегаФона» с более устойчивым сигналом 4G и высокой скоростью интернета. Инженеры построили и модернизировали телеком-объекты в разных районах краевой столицы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора усилили существующую сеть дополнительным оборудованием и перевели частоты третьего поколения в современный LTE-стандарт, а также запустили новые базовые станции в районе улиц Калараша и Троянской. Работы помогли равномерно распределить нагрузку на оборудование, что сделало более комфортной передачу данных в сети 4G. Скорость мобильного интернета у абонентов в среднем увеличилась на 15%.

«Летом пользователи больше времени проводя вне дома, активно общаются в мессенджерах, слушают музыку, поэтому к сезону мы повышаем надежность 4G и увеличиваем емкость сети. Работы проводили не только в центральных районах Хабаровска, но и в пригороде — Сергеевке, Гаровке-1, Мирном, Заозерном, Корсаково-1, Виноградовке. В зону покрытия обновленных базовых станций включены не только многочисленные жилые дома, но и городские магистрали, школы, больницы и торговые центры», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

В первой половине 2025 г. в регионе было построено и модернизировано почти 200 базовых станций.