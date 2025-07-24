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«МегаФон» улучшил сеть в старинных поселениях Забайкалья

В девяти населенных пунктах Забайкальского края инженеры «МегаФона» модернизировали оборудование на базовых станциях. Мобильные устройства местных жителей теперь «ловят сеть» на большем расстоянии от источника LTE-сигнала, связь стала более стабильной, а скорости интернета быстрее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы прошли в селах Домна, Красный Чикой, Островки, Ломы, Нарасун, Александровка и поселках Лесной Городок, Жипхеген, Агинское. Все поселения имеют богатую историю: большая часть из них были основаны в XVIII-XIX веках. Село Красный Чикой заложили во второй половине XVII века землепроходцы, обнаружившие на этих землях много соболя.

Сейчас в этих девяти поселениях суммарно проживают более 33 тысяч человек. Количество жителей самого маленького населенного пункта составляет менее 100 человек, а самого большого – свыше 16 тыс. Инженеры «МегаФона» провели технические работы на базовых станциях и теперь абоненты могут активнее использовать цифровые банковские и образовательные платформы, порталы госуслуг, а также общаться в соцсетях, смотреть видеоконтент в формате HD и слушать музыку онлайн.

«Наши специалисты регулярно обновляют телеком-сеть в Забайкальском крае. Усовершенствование базовых станций завершилось еще в девяти малых населенных пунктах: включали дополнительные слои LTE, как низкочастотные, так и высокочастотные, довешивали новое оборудование, переводили в современный стандарт частоты 3G. Благодаря этому удалось увеличить скорости передачи данных. Например, в Красном Чикое максимальные скорости загрузки составили 70 Мбит/с, а в Домне – 60 Мбит/с», – сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.

Улучшилась и зона обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и выходить в Сеть. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

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