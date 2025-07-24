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Оператор связи «+7Телеком» первым в России реализовал поддержку клиентов в российском мессенджере МАХ 

Абоненты могут обратиться к специалистам через мессенджер МАХ и получить консультацию по сервисным вопросам - тарифам, услугам и другим темам, касающимся деятельности оператора. Чтобы задать вопрос, нужно пройти по ссылке и написать в чат оператору. Об этом CNews сообщили представители АО «Айси Инвест».

«Наш клиент сам должен выбирать, где и как общаться — и мы идем туда, где он есть или будет, — отметил генеральный директор «+7Телеком». – Мы первыми интегрировали возможность консультаций в Мах, потому что нам важно быть рядом с абонентами, говорить с ними на одном цифровом языке. Если мы увидим рост востребованности этого канала коммуникации, то продолжим развивать его другие опции для еще большего удобства пользователей».

Функционал сервиса консультаций на платформе МАХ будет постепенно расширяться, чтобы он мог быть полезен пользователям в самых разных ситуациях. В планах запуск чат-бота, который будет знать все как об услугах «+7Телеком», так и об оформлении и получении заказов в «+7Доставке».

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