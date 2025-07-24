ОРД «МедиаСкаут» совместно с Ad-data.online запустил сервис автоматического сбора статистики

С июля этого года клиентам ОРД «МедиаСкаут» (входит в контур МТС AdTech) доступен сервис автоматического сбора статистики в рекламных кабинетах. Функция автостатистики реализована с Ad-Data.online, техническим партнером по сбору и предоставлению данных и предоставлению услуг ОРД «МедиаСкаут». Сервис оптимизирует рабочий процесс, экономит время на повторяющихся действиях и минимизирует риски штрафов за неправильную передачу данных по рекламным кампаниям. Об этом CNews сообщили представители МТС AdTech.

Новый сервис позволяет автоматически собирать статистические данные о размещении рекламы и передавать их в личный кабинет клиента или сразу в ЕРИР. Результаты сбора статистики отображаются первого числа каждого месяца, следующего за месяцем создания заявки, в личном кабинете ОРД на одноименной странице.

Согласно закону от 02.07.2021 №347- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «рекламе»», необходимо подавать отчетность по токену ежемесячно, пока он остается в сети Интернет. То есть массив подаваемых отчетных данных постоянно растет: нужно регистрировать новые рекламные кампании и не забывать про креативы, которые были опубликованы ранее и не удалены.

«Нагрузка на персонал рекламных агентств и рекламодателей постоянно растет, но сильнее ее чувствуют блогеры и бизнесмены из сектора МСБ. Внутренняя аналитика показывает, что именно эти клиенты ОРД находятся в зоне риска получения штрафов, потому что не могут справиться с растущим массивом данных. Автоматический сбор статистики — это необходимая мера для рынка и стандарт работы ОРД, к которому рано или поздно придут все ОРД. Поэтому сервис бесплатный в рамках стандартных тарифов для всех клиентов ОРД «МедиаСкаут»», — сказала директор по клиентскому сервису компании Наталья Сотская.

Функция автоматического сбора статистики сейчас доступна у некоторых ОРД, но с ограниченным количеством площадок. В перечень площадок, по которым возможен сбор «вечной» статистики в рекламном кабинете ОРД «МедиаСкаут» входят Telegram, «ВКонтакте», «ВК Видео», YouTube, «Дзен».

«Наша задача — создать максимально комфортные условия работы для клиентов, поэтому вместес партнерами Ad-data.online мы создали сервис, позволяющий собирать «вечную» статистику практически со всех социальных сетей. И в будущем список поддерживаемых платформ будет пополняться», — сказала директор по клиентскому сервису ОРД «МедиаСкаут» Наталья Сотская.

Для пользования новой функцией нужно зайти в личный кабинет ОРД «МедиаСкаут» и выбрать раздел «Статистика», затем — пункт «Автостатистика» и применить необходимые настройки.

«Интерфейс сервиса интуитивно понятен, но в базе знаний есть подробная инструкция по использованию, а если что-то остается непонятным, можно обратиться за разъяснениями в службу поддержки или посмотреть вебинар», — сказала Наталья Сотская.