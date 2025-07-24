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Почтовый сервер RuPost теперь доступен в облаке Astra Cloud по подписке

Входящие в «Группу Астра» компании «Астра Облако» и «РуПост» представили новый сервис — доступ по подписке к одноименному корпоративному почтовому серверу, размещенному в Astra Cloud. В качестве ключевых особенностей своего предложения разработчики выделяют гибкость и скорость развертывания, простоту интеграции с уже имеющейся ИТ-средой и экономичность. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Развернуть систему можно всего за день, и у заказчика всегда есть выбор: воспользоваться уже готовой инфраструктурой Astra Cloud или сделать все в собственном ИТ-контуре, даже закрытом. Сервис поддерживает SSO, LDAP и совместим с многими enterprise-системами, поэтому на его интеграцию в бизнес-ландшафт уйдет минимум времени и сил.

Еще один плюс — это решение, которое предоставляется на выделенной инсталляции для каждого клиента, что позволяет обеспечить достаточный уровень управляемости.

«RuPost по подписке в облаке Astra Cloud — это готовый вариант для компаний, которые ценят надежность, гибкость и скорость внедрения. С его помощью можно заметно сэкономить время и другие ресурсы. Мы все видим, что спрос на подобные решения растет, и ожидаем, что наш сервис будет востребован и поможет заказчикам оптимизировать и ускорить свои бизнес-процессы», — сказал Константин Анисимов, директор компании «Астра Облако».

«Когда мы создавали концепцию RuPost в Astra Cloud, то ориентировались на запросы большого сегмента пользователей. Как правило, людям нужен не просто какой-то отдельный продукт, а набор инструментов, с которым будет удобно решать их бизнес-задачи. Почту в качестве средства коммуникации используют все, и чтобы она была максимально удобной и доступной, в том числе в финансовом плане, мы разместили RuPost в облаке и предлагаем такую модель, при которой компания платит только за то, чем она реально пользуется», — отметил Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост».

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