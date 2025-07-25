«МегаФон» покрыл сетью дачи под Балтийском

Жители поселков Мечниково и Севастопольский (Камстигаль) теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 80 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» построили новые объекты связи в пригородах Балтийска.

Новое LTE-покрытие охватывает более 20 садовых товариществ и коттеджных поселков под Балтийском. Возможности новых базовых станций позволяют вывести садоводческое хобби на новый цифровой уровень: подключить к сети умные оросительные устройства и теплицы, вести видеоблог и прямые эфиры, узнавать советы и делиться своими лайфхаками напрямую из сада, проверять грядки из дома с помощью онлайн‑камер и датчиков.

Запуск новых объектов связи с интеграцией нескольких частотных диапазонов позволил существенно увеличить скорость мобильного интернета, в среднем на 30%, и расширить ёмкость сети, чтобы большее количество абонентов могли одновременно пользоваться цифровыми услугами без потери качества. Кроме того, абонентам поселков стала доступна технология VoLTE, которая позволяет одновременно совершать голосовые вызовы и пользоваться мобильным интернетом без потери скорости и качества звонка.

«Расширение сети в пригороде Балтийска – это качественно новый уровень жизни и ведения хозяйства для тысяч дачников. Теперь садоводы смогут не только комфортно общаться, но и по-новому заниматься любимым делом. Мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с позволяет сделать жизнь за городом действительно удобной и безопасной», — отметил директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.