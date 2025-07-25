Т2 увеличила количество базовых станций в Камчатском крае на 65% за пять лет

T2, российский оператор мобильной связи, активно развивает сеть в Камчатском крае – за последние пять лет прирост базовых станций в регионе составил 65%. Оператор значительно модернизировал сеть не только в основных геоюнитах Петропавловск-Камчатский – Елизово – Вилючинск, где проживает около 80% жителей края, но и в других крупных и малых населенных пунктах, туристических зонах и социально значимых объектах, таких как новый терминал аэропорта. Оператор также организовал на Камчатке работу резервного спутникового канала, который позволяет абонентам оставаться на связи в случае аварийных ситуаций на подводном магистральном канале, связывающем полуостров с материком.

В период с 2020 г. T2 увеличила количество базовых станций в Камчатском крае на 65%, несмотря на то что стройка ведется в тяжелых природно-климатических, геологических и сейсмических условиях. Сегодня мобильный интернет и голосовая связь оператора доступны более чем 95% жителей полуострова. Компания оказывает в регионе услуги связи в стандартах 2G/4G на частотах 800/900/1800/2100/2300/2600 МГц. Такое сочетание технологий и частотных диапазонов позволяет обеспечить для клиентов оптимальное соотношение качества, покрытия и емкости сети.

В период с 2020 по 2025 г. оператор реализовал в Камчатском крае серию масштабных проектов по модернизации сети, в том числе значительно расширил покрытие в ключевых центрах рыбодобычи – Соболевском и Усть-Большерецком районах. Компания обеспечила высокоскоростным интернетом рыбозаводы «Заря», «Кристалл», «Озерновский рыбоконсервный завод № 55», «Рыбхолкам», «ЖМЦ», рыболовецкие артели «Народы севера», «Колхоз Красный труженик» и другие.

Наряду с активным развитием сетевой инфраструктуры в столице края, оператор нарастил покрытие и емкость сети в городе моряков-подводников Вилючинске, городе Елизово, крупных селах Мильково и Соболево, Усть-Большерецк, поселках Паратунка, Октябрьский, Озерновский, Атласово, селах Лазо, Анавгай, Апача, этнической деревне Эссо и других населенных пунктах.

T2 улучшила покрытие на знаменитом Халактырском пляже с песком цвета вулканического пепла – уникальной по красоте и условиям локации для серфинга. «Халактырка», как называют пляж сами камчадалы, является настоящей точкой притяжения и маст-визит для туристов и местных жителей.

Кроме того, компания обеспечила сетью 2G/4G крупные горнолыжные комплексы и термальные источники. Так, в конце 2024 г. техническая команда T2 установила новую базовую станцию в районе туристического комплекса «Зеленовские озерки» в Елизовском районе, что позволило обеспечить скорость передачи данных на уровне 80-100 Мбит/с даже в часы пиковой нагрузки.

Оператор обеспечил устойчивым «голосом» и LTE-сетью новое здание терминала камчатского аэропорта, открытое весной 2025 года. Быстрый 4G от T2 есть во всех ключевых зонах авиагавани: зонах регистрации, паспортного контроля и досмотра, залах вылета, прилета и выдачи багажа, лифтах и телетрапах.

Также за последние пять лет мобильная связь T2 появилась в семи малых поселениях: селах Северные Коряки, Майское, Тымлат, Слаутное, Карага, поселке Таежный и селе Аянка – самом северном у границы с Чукоткой. До большинства из этих локаций можно добраться только через переправу (летом – на пароме, зимой – по льду) или авиацией. В планах оператора – до конца года предоставить услуги мобильной связи жителям еще нескольких труднодоступных населенных пунктов.