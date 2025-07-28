Аналитика Bronevik.com: Центральная Россия и Татарстан – главные драйверы туристического спроса в осеннее межсезонье

Платформа Bronevik.com (входит в экосистему МТС) проанализировала ранние бронирования туристического жилья на межсезонье – с середины сентября по декабрь 2025 г. По данным на конец июля, самыми быстрорастущими направлениями в этот период стали регионы Центральной России и Татарстан. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Наибольший прирост ранних бронирований отмечен во Владимирской области – на 130% год к году. В два раза (+102%) увеличился спрос на поездки в Ярославскую область, на 86% – в Самарскую, на 84% – в Тульскую. Существенный рост также показал Татарстан – на 77%.

Туристическая привлекательность локаций Центральной России растет благодаря удобной транспортной доступности для жителей соседних регионов, в первую очередь столичного. Немаловажно, что такие поездки позволяют сэкономить на авиаперелетах. Также спрос подстегивает развитие инфраструктуры и событийного туризма – фестивалей, тематических маршрутов и т.п.

Устойчивый рост интереса к поездкам в Татарстан связан с развитой туристической инфраструктурой, культурным разнообразием и активным позиционированию региона как круглогодичного направления с широкой экскурсионной программой и уникальной локальной кухней.

По количеству бронирований лидируют традиционно популярные направления – Краснодарский край (23% от всех заказов по России), Москва и Московская область (14%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%), Татарстан (6%) и Калининградская область (5%).

В межсезонье россияне отдают предпочтение коротким поездкам внутри страны. Средняя продолжительность осеннего путешествия составляет 3 дня, средний чек за ночь – 6800 руб. Самый популярный формат размещения – отели, их выбирают 63% туристов. В то же время заметно растет интерес к гостевым домам: несмотря на небольшую долю в структуре спроса (7%), число бронирований в этом сегменте увеличилось на 22% год к году.