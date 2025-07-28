Аналитика «МТС AdTech»: ресейл-платформы замедляют темпы роста

По данным аналитики «МТС AdTech», рост интернет-активности пользователей ресейл-платформ в I полугодии 2025 г. по отношению к I полугодию 2024 г. составил всего 12%. Однако, по сравнению с показателями I полугодия 2024 и 2023 гг. темпы роста сократились на 81 процентных пункта. Об этом CNews сообщили представители «МТС AdTech».

В сегменте масс-маркет в I полугодии 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года видно снижение активности пользователей сайтов на 8%.

Средний чек в ресейле в I полугодии 2025 г. остается выше, чем в масс-маркете на 21%, в то время как в I полугодии 2024 г. он превышал показатели масс-маркета на 32%.

«Сравнительная аналитика за полугодия отражает общую ситуацию на рынке фешн. Эксперты отмечают, что индекс потребительской уверенности в первом квартале текущего года продолжает падать: деньги у покупателей есть, но они не спешат их тратить из-за экономической неопределенности. Поэтому важно доносить информацию о скидках и акциях, которые стимулируют покупки здесь и сейчас, и вести коммуникацию в разных каналах, чтобы оттуда вести аудиторию на свои сайты и в точки продаж. Это актуально и ресейлу, а масс-маркету. Однако стоит помнить, что рекламные месседжи должны учитывать тренды потребительских паттернов», — сказал коммерческий директор «МТС AdTech» Артем Пуликов.

В топ-5 ресейл-платформ с наибольшим количеством уникальных пользователей в месяц в I полугодии 2025 г. вошли Oskelly, The Blue Store, TSUM Collect,The Cultt и Qultura. В аналогичном рейтинге масс-маркет сайтов — Ostin, Lime, Снежная королева, Gloria Jeans и Sela.

По среднему количеству дней использования в I квартале 2025 г. лидируют Posh Market, Oskelly, Code7+,The Cultt, Spin4Spin. Среди масс-маркет сайтов по среднему количеству дней использования выделяются Ostin, «Снежная королева», Lime, Sela, Befree.

«Потребители становятся более рациональными: почти половина приобретает одежду в рассрочку, больше 60% обдумывают покупку. Интересно, что в сегменте масс-маркет люди присматривают одежду и совершают покупки примерно на одних и тех же сайтах. А в ресейле — на одних ресурсах люди вдохновляются и ищут подходящие варианты, на других — совершают покупки. Замедлившийся, но все же рост активности пользователей на ресейл платформах, подтверждает тренд на осознанное потребление и постепенное снижение интереса покупателей к быстрой моде. И это придется учитывать в коммуникациях и ресейл-, и масс-маркет-платформам», — сказал коммерческий директор «МТС AdTech» Артем Пуликов.

Портрет аудитории

По количеству мужчин и женщин ресейл площадки и сайты масс-маркет практически не отличаются друг от друга. На ресейл-платформах соотношение мужчин и женщин в I полугодии 2025 г. составило 33% и 67% соответственно, в масс-маркете примерно такие же показатели: 31% мужчин, 69% женщин.

Молодежная аудитория (от 18 до 44 лет) в ресейле превышает аналогичный показатель масс-маркета: здесь ее доля составляет около 40%, тогда как в масс-маркете — примерно 34%. В сегменте масс-маркет преобладает возрастная группа от 35 до 54 лет (47%), тогда как в ресейле — около 43%.

По сравнению со II полугодием 2024 г. в первых шести месяцах 2025 года изменились интересы потребителей масс-маркета и ресейла.

Во II полугодии 2024 г. в топ-5 интересов аудитории ресейла входили авиабилеты, доставка еды, услуги гостиниц и отелей, салоны красоты, услуги для красоты и здоровья. В первом полугодии 2025 г. поклонники ресейла посещают фитнес-клубы и ведут спортивный образ жизни, пользуются каршерингом, изучают иностранные языки и интересуются эстетической медициной и пластической хирургией.

Потребители масс-маркета тоже изменили сферы интересов, однако, не так кардинально. Во II полугодии 2024 г. в топ-5 интересов входили инвестиции, услуги по изготовлению сайтов для бизнеса, телевизионные шоу, товары для дачи и дома, детские товары.

В I полугодии 2025 г. в рейтинге платная медицина, услуги психологов, услуги по изготовлению сайтов для бизнеса и товары для детей от четырех до девяти лет и от 10 до 15 лет.

«Аудитории рынка фешн-ритейла в ресейле и масс-маркете остаются уникальными и самобытными, процент пересечения аудиторий не превышает 4% с 2023 г., что заметно и по разнице в интересах. Однако и у поклонников масс-маркета, и у любителей ресейла заметен тренд на здоровый образ жизни. Знание отличий в представлениях о ЗОЖ у разных аудиторий позволяет таргетировать рекламу через менее перегретые каналы там, где есть нужная аудитория», — сказал коммерческий директор «МТС AdTech» Артем Пуликов.