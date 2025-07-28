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Max защитит пользователей от телефонных мошенников

«Сбер» и компания VK — разработчик национального мессенджера — приступили к внедрению в Max технологий антифрода, чтобы обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества.

«Сбер» планирует предоставить команде Max собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков. В данный момент антифрод-команды «Сбера» и Max приступили к реализации пилотных проектов, по результатам которых будут приняты решения о более тесном сотрудничестве, в том числе интеграции антифрод-сервисов и совместном взаимодействии операционных служб.

Сбербанк обладает системой противодействия мошенничеству, в том числе работающей на основе собственных разработок банка. Технические возможности «Сбера» в том числе позволяют выявлять подозреваемых в мошенничестве лиц, людей, совершающих действия под воздействием злоумышленников, а также приостанавливать мошеннические операции до того момента как человек переведет свои деньги мошенникам.

Благодаря сотрудничеству компаний планируется на аналогичном уровне обеспечивать и безопасность пользователей мессенджера Max. В рамках взаимодействия также планируется тестировать новые онлайн-инструменты выявления мошенничества на ранних стадиях, таким образом еще более совершенствуя защиту россиян.

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