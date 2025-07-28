Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Ставрополье»

Ozon запустил новую витрину «Сделано на Ставрополье» в рамках проекта компании «Сделано в России». Инициатива реализована при поддержке Правительства Ставропольского края, регионального министерства экономического развития Ставропольского края и Корпорации развития Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В разделе представлено более 14,5 тыс. наименований товаров от 50 местных производителей: продукты питания, мебель, одежда, обувь, товары для дома и сада, строительства и ремонта, красоты и здоровья, туризма, хобби и творчества.

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин: «Участие в программе Ozon «Сделано в России» — прекрасная возможность для малого и среднего бизнеса Ставрополья повысить свою узнаваемость. Мы ориентированы на сотрудничество с местными брендами. Продукция ставропольских производителей ценится на рынке — мы развиваем импортозамещение и обеспечиваем продовольственную безопасность. Программа создаст дополнительные площадки для ставропольских товаропроизводителей — бизнес сможет выйти на новые уровни сбыта, сократить сроки доставки товаров покупателям по всей стране и миру. Наше сотрудничество помогает и тем, что создает условия для появления новых рабочих мест и развития локальных брендов».

Разместить свою продукцию на витрине может любой предприниматель, производство которого находится на территории Ставропольского края. Для этого необходимо заполнить заявку.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев: «Сегодня на маркетплейсе представлено 45 региональных витрин в рамках проекта «Сделано в России», 18 из них мы запустили в этом году. И уже видим результат: количество представленных в этих разделах российских производителей увеличилось в 1,5 раза до 8 тыс., если сравнивать I квартал 2025 г. с аналогичным периодом прошлого года. А ассортимент вырос в 1,2 раза до 5 млн наименований. Теперь к проекту присоединилось Ставрополье. Предприниматели региона смогут повысить узнаваемость своей продукции на федеральном уровне, а покупатели — быстрее и проще находить их товары».

Ozon запустил проект «Сделано в России» при поддержке региональных властей в 2022 г.