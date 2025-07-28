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«Ростелеком» запустил новую онлайн-платформу для геймеров

«Ростелеком» запустил игровую витрину, объединившую более 3000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах macOS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр, пополнить баланс кошелька Steam, а также стать обладателем различной игровой валюты. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В частности, на игровой витрине «Ростелекома» уже можно найти ключи от шутеров Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2, а также последней части популярного файтинга Tekken 8. Пользователи также могут приобрести валюту для онлайн-игр Apex Legends, Genshin Impact, Mobile Legends и PUGB Mobile.

Каталог онлайн-платформы будет регулярно пополняться новыми видеоиграми. Так, в ближайшее время ее пользователи смогут оценить главные игровые хиты 2025 г., включая Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring Nightreign, Stellar Blade и др.

Хишам Нуху, международный эксперт игровой индустрии: «Сегодня индустрия видеоигр считается одной из самых быстрорастущих отраслей в сфере развлечений, и российский рынок не является исключением. Несмотря на сложности, которые возникли в 2022 г., игровая индустрия в России быстро восстанавливается, а количество геймеров растет. На этом фоне особенно важно создавать отечественные решения и продукты. А новая игровая платформа от “Ростелекома” дает российским геймерам широкий доступ к различному игровому контенту».

Новая игровая платформа доступна любому пользователю вне зависимости от интернет-провайдера. Однако для абонентов тарифного плана «Игровой» от «Ростелекома» предусмотрены специальные предложения. А различные подписки, также представленные на игровой витрине «Ростелекома», предоставляют пользователям дополнительные бонусы и предложения, например, в мобильном турнире CyberHero и онлайн-играх «Аллоды Онлайн», «Калибр» и Warface.

Илья Пятигорский, директор по цифровым продуктам «Ростелекома»: «Согласно исследованию Института развития интернета, примерно 60% граждан России старше 16 лет увлекается видеоиграми. Безусловно, сегодня отечественные геймеры сталкиваются с проблемами, которые связаны с уходом зарубежных компаний с российского рынка. К самым распространенным сложностям можно отнести отсутствие доступа к игровым новинкам и множество вредоносных сайтов для пополнения игровых кошельков. Новая игровая платформа “Ростелекома” уверенно закрывает потребности отечественных геймеров. А игровая витрина — это важный, но далеко не последний шаг компании в развитии отечественной игровой индустрии».

Игровая платформа от «Ростелекома» является собственной разработкой. Все элементы — от программного кода до дизайна витрины — созданы разработчиками компании без привлечения внешних студий или подрядчиков.

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