«Яндекс Маркет» обнуляет стоимость хранения части товаров на складах

«Яндекс Маркет» с 1 августа 2025 г. дает продавцам возможность бесплатно хранить ряд сезонных товаров на всех своих складах. Это решение позволит продавцам сэкономить на логистике и нарастить продажи в период возросшего спроса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

По статистике, летом пользователи чаще покупают спортинвентарь и садовые принадлежности. Поэтому льготное хранение для товаров спорта и отдыха действует до 31 августа 2025 г., а для товаров дачи и сада — до 30 сентября 2025 г.

Также в августе традиционно начинается подготовка к учебному году. Чтобы поддержать продавцов в этой категории, «Яндекс Маркет» до 30 сентября 2025 г. предлагает бесплатное хранение для компьютерной техники и более чем 170 категорий школьных товаров. В акции участвуют товары для рисования и лепки, канцелярские принадлежности, пеналы, глобусы, тетради, блокноты, дневники, ранцы и др.

«Мы понимаем, что Новый год — это горячий сезон для любого бизнеса, особенно в онлайн-торговле. Для успешных продаж важно начать подготовку уже осенью. Поэтому мы дополнительно включаем льготу для новогодних товаров — хранить их бесплатно можно до 31 декабря», — отметили в «Яндекс Маркете».

Помимо льготного хранения, продавцы смогут сэкономить на логистике с помощью мультипоставки. Если товары отправляются в два региона или более, стоимость транзита снижается на 50%. Мультипоставка позволяет не создавать отдельные заявки на каждый город: «Яндекс Маркет» анализирует данные, дает рекомендации по распределению товаров, а продавцу остается оформить одну заявку и отгрузить партию на ближайший склад. Доставку в нужные регионы маркетплейс берет на себя.