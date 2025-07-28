CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Яндекс Маркет» обнуляет стоимость хранения части товаров на складах

«Яндекс Маркет» с 1 августа 2025 г. дает продавцам возможность бесплатно хранить ряд сезонных товаров на всех своих складах. Это решение позволит продавцам сэкономить на логистике и нарастить продажи в период возросшего спроса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

По статистике, летом пользователи чаще покупают спортинвентарь и садовые принадлежности. Поэтому льготное хранение для товаров спорта и отдыха действует до 31 августа 2025 г., а для товаров дачи и сада — до 30 сентября 2025 г.

Также в августе традиционно начинается подготовка к учебному году. Чтобы поддержать продавцов в этой категории, «Яндекс Маркет» до 30 сентября 2025 г. предлагает бесплатное хранение для компьютерной техники и более чем 170 категорий школьных товаров. В акции участвуют товары для рисования и лепки, канцелярские принадлежности, пеналы, глобусы, тетради, блокноты, дневники, ранцы и др.

«Мы понимаем, что Новый год — это горячий сезон для любого бизнеса, особенно в онлайн-торговле. Для успешных продаж важно начать подготовку уже осенью. Поэтому мы дополнительно включаем льготу для новогодних товаров — хранить их бесплатно можно до 31 декабря», — отметили в «Яндекс Маркете».

Помимо льготного хранения, продавцы смогут сэкономить на логистике с помощью мультипоставки. Если товары отправляются в два региона или более, стоимость транзита снижается на 50%. Мультипоставка позволяет не создавать отдельные заявки на каждый город: «Яндекс Маркет» анализирует данные, дает рекомендации по распределению товаров, а продавцу остается оформить одну заявку и отгрузить партию на ближайший склад. Доставку в нужные регионы маркетплейс берет на себя.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос

В России бум «юридического экстремизма». В судах тысячи исков из-за фото, внезапно удаленных из фотобанков

Создатель ChatGPT: Переписка с нейросетью может быть использована против вас в суде

В «Аэрофлоте» остановлены полеты. Хакеры заявили об уничтожении ИТ-инфраструктуры авиакомпании

Совладелец «Яндекса» стал крупным акционером Ozon

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще