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«Яндекс Путешествия» представили новый инструмент продвижения специальных предложений отельеров и владельцев апартаментов

В «Яндекс Путешествиях» появился новый инструмент для отельеров и владельцев апартаментов — «Мобильные цены». Он позволит привлекать больше гостей через мобильное приложение сервиса, а также гибко управлять загрузкой объекта, оперативно настраивая подключение в зависимости от меняющегося спроса гостей.

С его помощью отельеры и владельцы апартаментов могут устанавливать собственные скидки для пользователей, которые бронируют проживание через мобильное приложение «Яндекс Путешествий». Инструмент дает возможность: создать более конкурентное предложение в канале с более активной и возвращающейся аудиторией: больше 60% всех бронирований совершается через приложение «Яндекс Путешествий»; получить дополнительные возможности продвижения средства размещения: объект получает повышение позиции в поисковой выдаче внутри мобильного приложения «Яндекс Путешествий», попадание в фильтр «Все скидки и бонусы», яркое обозначение объекта в выдаче на сайте и внутри приложения с информацией о выгодном предложении; гибко настраивать условия участия в «Мобильных ценах», исходя из своих потребностей и ценовой стратегии: все настройки после подключения начинают работать уже в течение нескольких часов, что позволяет оперативно управлять загрузкой средства размещения в активный или наоборот пониженный сезон.

Подключение инструмента не влияет на размер комиссии объекта — скидку отельер или владелец апартамента может установить самостоятельно, выбрав категории номеров, тарифы, к которым она применяется.

Подключить «Мобильные цены» могут отели и апартаменты, которые работают с «Яндекс Путешествиями» через платформу «Экстранет» или через один из менеджеров каналов.

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