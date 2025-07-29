Деньги, самореализация и любимое дело: россияне рассказали, в чем видят смысл своей работы

Для большинства россиян работа — прежде всего способ зарабатывать: такой ответ выбрали 76% участников опроса hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга. Но при этом не менее трети респондентов находят в ней и другие важные смыслы — возможность самореализоваться (34%), развиваться (33%) и заниматься любимым делом (31%). Еще 30% ценят получаемый опыт, 18% — карьерный рост. Независимость, общение, признание и долг как причины трудиться назывались реже. Опрос проводился с 18 по 30 июня 2025 г. среди 4,2 тыс. российских работников и соискателей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Примечательно, что практически никто не ответил, что работа не имеет смысла: вариант «нет смысла» выбрали менее 1% участников. Некоторые из респондентов также выбрали вариант «другое», где встречались такие формулировки: «возможность решать жизненные проблемы», «обмен опыта и времени на деньги» и «удовольствие».

Мужчины и женщины во многом совпадают в оценках, но есть и различия. Женщины чаще говорят о самореализации (37% против 30% среди мужчин) и независимости (19% против 11%). Мужчины немного чаще отмечают карьеру (21% против 16% среди женщин) и опыт (33% против 29%). Финансовая мотивация остается ведущей как для женщин (78%), так и для мужчин (75%).

У разных возрастных групп приоритеты отличаются. Среди молодежи от 18 до 24 лет особенно высок интерес к опыту (39%), саморазвитию (36%) и самореализации (34%). В возрасте 25-34 лет на первый план выходит самореализация – этот вариант выбрали 40%. Респонденты от 35 до 44 лет чаще, чем более молодые, отмечают любимое дело (33%). После 45 лет интерес к карьерным достижениям резко снижается – карьеру выбрали лишь 8% в группе 45-54 лет и всего 1% в когорте 55+ лет.

В профессиональном разрезе тоже прослеживаются свои закономерности. Специалисты ИТ-сферы особенно часто говорят о самореализации (54%) и любимом деле (38%). Среди управленцев среднего и высшего звена выше всего доля тех, кто связывает работу именно с карьерой (27%). Рабочий персонал и медики чаще других выбирали ответ «любимое дело» (42% и 43% соответственно), при этом для последних наиболее заметна важность не только заработка, но и признания (19%). В маркетинге и рекламе выше средней доля тех, кто вкладывает в работу идеи самореализации и личного роста (49%).

«Как показывает исследование, мотивация к труду у россиян многогранна и вполне осознанна. Финансовый фактор – по-прежнему ключевой, но далеко не единственный. Работа воспринимается как важная часть жизни, которая может приносить не только доход, но и удовлетворение, развитие, ощущение пользы и смысла. Смысл работы — не всегда какая-то глобальная миссия. Для кого-то — это путь к независимости, для кого-то — средство решения жизненных задач. Но важно, что подавляющее большинство все же находит в своей профессии нечто большее и значимое, кроме денег. Это хороший знак — как для самих работников, так и для работодателей, которые заинтересованы в их мотивации и вовлеченности», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.