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На Ozon появилась витрина товаров «Сделано в Курганской области»

Ozon запустил новую витрину «Сделано в Курганской области» в рамках проекта компании «Сделано в России». Инициатива реализована при поддержке регионального центра «Мой бизнес».

В разделе представлено 500 наименований товаров от местных производителей: мебель, одежда, игрушки, товары для дома и автомобиля, красоты и здоровья, хобби и творчества.

«Запуск региональной витрины “Сделано в Курганской области” станет важным шагом в развитии курганского бизнеса и продвижении местных товаров на федеральном уровне, — сказала руководитель центра «Мой бизнес» и фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Светлана Плотникова. — Проект позволит производителям расширить рынок сбыта, а потребителям — поддерживать региональных производителей».

Разместить свою продукцию на витрине может любой предприниматель, производство которого находится на территории Курганской области. Для этого необходимо обратиться в центр «Мой бизнес» в Кургане или заполнить онлайн-заявку.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев сказал: «Сегодня на маркетплейсе представлено 46 региональных витрин в рамках проекта «Сделано в России», 19 из них мы запустили в этом году. И уже видим результат: количество представленных в этих разделах российских производителей увеличилось в 1,5 раза до 8 тыс., если сравнивать первый квартал 2025 г. с аналогичным периодом прошлого года. А ассортимент вырос в 1,2 раза до 5 млн наименований. Теперь к проекту присоединилась Курганская область. Предприниматели региона смогут повысить узнаваемость своей продукции на федеральном уровне, а покупатели — быстрее и проще находить их товары».

Ozon запустил проект «Сделано в России» при поддержке региональных властей в 2022 г.

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