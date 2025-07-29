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ОСАГО для юрлиц от «АльфаСтрахование» теперь можно оформить полностью онлайн

«АльфаСтрахование» запустила полный цикл оформления ОСАГО онлайн для юрлиц. Оформить полис теперь можно по ссылке на сайте компании. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Для приобретения ОСАГО понадобится минимум данных о клиенте или его транспортном средстве. При их вводе сведения о юридическом лице и автомобиле подтянутся автоматически – по ИНН или наименованию (для юрлица) и по госномеру или VIN (для автомобиля).

За один расчет можно застраховать до 10 автомобилей.

«Мы стремимся сделать страховые сервисы удобными для всех. Онлайн оформление ОСАГО для юрлиц – очередной шаг в этом направлении, потому как ранее можно было только сделать расчет и оформить заявку на полис. Теперь наши клиенты смогут сэкономить время на посещении офиса и при этом получить качественные страховые услуги», – сказал Андрей Максимов, руководитель проектов департамента электронной коммерции.

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