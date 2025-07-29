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Wildberries запускает оптовые товары для юрлиц

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает новую возможность для всех российских компаний — оптовая закупка товаров. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели в тестовом формате смогут приобретать продукцию оптом на сайте платформы «Wildberries для бизнеса». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

На первом этапе тестирования продажа оптовых товаров будет доступна для продавцов Wildberries, которые работают по модели «Витрина» (DBS). Доставка оптового заказа в этом случае будет осуществляться напрямую клиенту до двери.

На онлайн-витрине маркетплейса представлены карточки со специальным значком «Товар оптом», а также добавлен соответствующий для него фильтр в поиске. Кроме того, в скором времени такие товары будут собраны в специальном разделе каталога на сайте B2B-платформы.

Чтобы оформить оптовый заказ, клиенту достаточно выбрать нужный соответствующий товар на витрине, добавить в корзину и переключиться на профиль своей компании через кнопку «Заказать как бизнес» на сайте Wildberries. Для действующих партнеров Wildberries в личном профиле автоматически будет добавлено юрлицо или ИП.

«Сегодня B2B-рынок проходит стремительный этап цифровизации, и мы видим, как растет потребность бизнеса в гибких и технологичных инструментах для оптовых закупок. Запуск возможности оптовой торговли на «Wildberries для бизнеса» — это продолжение нашей стратегии по созданию полноценной экосистемы для всех сегментов пользователей платформы. Интеграция оптовой модели в инфраструктуру маркетплейса дает компаниям доступ к крупной аудитории корпоративных клиентов и интуитивно простому процессу оформления B2B-сделок», — отметила руководитель B2B-платформы «Wildberries для бизнеса» РВБ Дина Билялова.

Платформа «Wildberries для бизнеса» была запущена в формате ограниченного тестирования в ноябре 2024 г. Компания уже открыла возможность B2B-торговли для всех российских компаний и ИП.

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