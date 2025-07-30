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Мобильный интернет «МегаФона» в Шелковском районе Чечни стал быстрее

Более 60 тыс. жителей северо-востока республики почувствовали улучшения в работе мобильной связи. После масштабной модернизации сети скорость интернета у абонентов «МегаФона» достигает 90 Мбит/с.

Шелковской район — самое крупное муниципальное образование в регионе. Здесь с начала прошлого века занимаются шелкоткачеством и производством шелкопряда, благодаря чему район получил своё название. Также местность известна уникальными пустынями и богатым культурным наследием — исторические памятники, такие как мечеть в селе Шелковская и традиционные дагестанские дома.

Благодаря высокой скорости мобильного интернета и устойчивой голосовой связи местные жители могут делиться впечатлениями и своими достижениями, а туристы получать актуальную информацию о достопримечательностях и новостях региона. Гостей в первом полугодии этого года здесь стало больше на 15%, чем за аналогичный период 2024. Приезжают в Шелковской район в основном из Дагестана и Ставрополья, а турпоток из Москвы и Санкт-Петербурга увеличился на 40%.

«Проведенные работы по модернизации сети позволяют не только за секунду дозваниваться близким или за пять минут скачивать целый фильм, но и способствуют развитию промышленности. В районе производят шелковые изделия, а также добывают нефть, устанавливают оросительные системы, осваивают лес. Предприятия нуждаются в качественной работе мобильного интернета, которую и обеспечивает сотовый оператор», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Также на особо жарких территориях региона «МегаФон» обновил климатическое оборудование. Оно позволяет сохранять стабильный сигнал, даже когда столбик термометра достигает отметки в 40°C.

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