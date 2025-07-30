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Продавцы смогут управлять размером комиссии за продвижение в Wibes

Разработчики Wibes улучшили условия сотрудничества продавцов и создателей контента для продвижения. С 4 августа по новым правилам расчета комиссии ее размер может достигать 50%, а минимальная ставка комиссии для каждой категории будет разной. Продавцы смогут менять размер комиссии в передах лимитов для блогеров-партнеров самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

До этого действовала одинаковая комиссия для всех товаров — 10%. Теперь партнеры получили возможность устанавливать ее размер для каждого предложения, участвующего в продвижении на Wibes. Для каждого товара можно выбрать наиболее подходящий размер комиссии. По мнению команды разработчиков контентплейса, обновление позволит гибче и эффективнее управлять продвижением на Wibes.

«Нам важно предоставить партнерам широкий спектр инструментов для продвижения на Wibes. С каждым обновлением мы добавляем функции, которые создаются на основе обратной связи от партнеров и пользователей контентплейса. Для каждой категории товаров появится минимальное и максимальное значение комиссии, рассчитанное с учетом их маржинальности. Их список можно будет посмотреть в личном кабинете ВБ. Продвижение», — сказал директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль.

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