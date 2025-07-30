Рекламная выручка «Яндекс Карт» выросла на 47%

Во II квартале 2025 г. рекламная выручка «Яндекс Карт» увеличилась по сравнению с тем же периодом 2024 г. на 47%. Это связано с востребованностью локальных инструментов продвижения и появлением новых возможностей для водителей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Малый и средний бизнес стали уделять больше внимания локальным инструментам продвижения, к которым относятся «Яндекс Карты». По итогам II квартала 2025 г. число клиентов, разместивших рекламу на сервисе, выросло на 58% год к году. Помимо рекламной выручки, растет и число целевых действий. Так, количество онлайн-записей на услуги увеличилось за год на 49%.

Суммарная аудитория геосервисов «Яндекса», в которые входят «Карты», «Навигатор» и «Метро», составляет 90 млн пользователей в месяц.

Популярность сервиса связана в том числе с появлением новых сценариев для водителей. В частности, «Яндекс Карты» запустили детализированной разметку. В 2025 г. в режиме навигации водителям стали доступны детализированные многоуровневые развязки.