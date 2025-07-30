В хакасском поселке золотодобытчиков впервые появился LTE-сигнал «МегаФона»

Абонентам «МегаФона» в поселке Коммунар стали доступны мобильный интернет 4G и качественные голосовые звонки «МегаФона». Оператор установил дополнительное оборудование на действующей базовой станции, которое поддерживает современный стандарт связи LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Коммунар стоит обособлено в горно-таежной местности Ширинского района республики. Доехать до поселка можно только на автомобиле. Ближайшая железнодорожная станция находится в 75 км в райцентре – селе Шира. Расстояние до столицы Хакасии Абакана составляет 235 км. В населенном пункте хорошо развита социальная инфраструктура: есть школа, детский сад, дом культуры, спортзал, участковая больница, продовольственные и бытовые магазины. Здесь постоянно проживают более двух тысяч человек, которые занимаются подсобным хозяйством. Однако основная часть трудоспособного населения работает на Коммунаровском руднике – градообразующем для населенного пункта и старейшем предприятии в республике.

«Ранее нашим абонентам в поселке были доступны только голосовые вызовы через спутниковый канал связи, поэтому сигнал был не такой качественный и устойчивый, как в сетях четвертого поколения. Чтобы обеспечить уверенное покрытие как внутри зданий, так и на улице, инженеры компании задействовали низкие и средние частотные диапазоны. Они имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей, и высокую скорость мобильного интернета до 80 Мбит/с», – сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

После модернизации телеком-инфраструктуры у владельцев «зеленых» SIM-карт появилась возможность звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, получать государственные услуги, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Учителям и воспитателям стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для детей. Школьники могут пользоваться различными образовательными платформами со своих смартфонов, что особенно актуально в период подготовки к экзаменам, а их родители – проверять электронный дневник и следить за успеваемостью детей. Работникам участковой больницы станет удобнее консультировать пациентов и проводить приемы.

Голосовые звонки доступны жителям Коммунара как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.