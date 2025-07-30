Запчасти для грузовиков КАМАЗ впервые стали доступны онлайн на Ozon

Все больше компаний — от небольших автосервисов до крупных логистических операторов — выбирают маркетплейсы для закупки запчастей и оборудования. Недавно Ozon стал площадкой, где появились оригинальные товары от «КАМАЗ Компас». Об этом CNews сообщили представители Ozon.

По данным Ozon, «Индекса» и «Автостата», более трети всех продаж товаров для автомобилей и мотоциклов осуществляется через интернет. Платформа объединяет как дилеров, так и производителей. По итогам 2024 г. Ozon занимает 31% этого рынка.

Категория «Запчасти для грузовиков и спецтехники» на маркетплейсе запустилась в конце 2024 г., и с тех пор на Ozon заказали 2 млн запчастей этой категории. При этом 64% заказов пришлось на запчасти для спецтехники и сельхозоборудования, а 36% составили комплектующие для грузового транспорта, включая продукцию КАМАЗа. Лидером по продажам стали запчасти для гидравлических систем — их доля составила 28% всех покупок в грузовом направлении. Почти половина (47,6%) всех заказов в категории приходится на три региона – 20,5% на Юге, 13,8% и 13,3% на Урале и в Поволжье соответственно. Это подчеркивает специфику грузового рынка, ориентированного на регионы.

«Мы наблюдаем, что продажи запасных частей на маркетплейсах с начала 2025 г. увеличилась почти в два раза. Основная задача нашей компании быть ближе к клиенту по вопросам обеспечения запасными частями, а благодаря сотрудничеству с маркетплейсом Ozon мы не только обеспечим большую доступность, но и сделаем процесс покупки деталей для клиентов техники «КАМАЗ Компас» еще более простым и удобным», — сказал руководитель отдела послепродажного обслуживания ООО «Тракс Восток Рус» Алексей Герасименко.

В среднетоннажном сегменте полной массы от 2,5 до 12 т бренд «Компас» занимает одну из лидирующих позиций в рынке: за три года работы клиенты приобрели более 10 тыс. грузовиков «КАМАЗ Компас». В числе товаров, представленных на площадке: топливные фильтры, зеркала, клапаны, бачки, фонари, комплекты сцепления, фары и др.

Запуск онлайн-продаж оригинальных автотоваров для грузовиков «Компас» на Ozon соответствует общей тенденции перехода продаж грузовых запчастей в цифровой формат и укрепит систему поставок производителя. В том числе поставок корпоративным клиентам, которые получают доступ к оригинальным товарам с полным пакетом документов и специальными условиями.

«Ozon Авто — это не просто витрина, а полноценный инструмент для сокращения издержек бизнеса. Только за последние полгода мы увеличили ассортимент в 2,6 раза, а число продавцов в грузовой категории превысило 5000. При этом мы видим значительный потенциал роста B2B-направления: удобная логистика, возможность быстрого выхода на сделку, конкурентные цены и специальные условия для бизнеса делают платформу привлекательной для корпоративных клиентов», — сказал Алексей Махмудов, руководитель «Ozon Авто».

На B2B-витрине Ozon бизнес получает комплекс возможностей — от отсрочки платежа до выстроенной логистической цепочки и автоматизированного документооборота. За последний год доля юридических лиц в категории «Запчасти для грузовиков и техники» выросла на 50%.