VK WorkSpace обновила «Почту» и «Календарь», усилила катастрофоустойчивость и защиту данных

VK Tech представила обновленную версию платформы VK WorkSpace. для размещения в контуре компании. В релизе 25.2 — расширенные возможности почтовой системы, календаря и панели администратора, а также обновленный Deployer для развертывания ПО на серверах заказчика.

В «Почте» появились динамические группы рассылок. Информация об участниках группы автоматически подгружается из каталога LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): благодаря этому списки не нужно обновлять вручную. Например, если в отдел продаж пришел новый сотрудник, его адрес подтянется в соответствующий список рассылки.

В письма сотрудников теперь можно добавлять дисклеймеры на уровне транспортных правил: информация будет автоматически включаться в каждое письмо, которое попадает под заданные условия. Опция помогает гарантировать отправку заданного текста получателям — например, уведомления о конфиденциальности информации в письме.

В «Календаре» появилась возможность бронирования переговорных комнат. При создании встречи можно посмотреть, какие комнаты свободны в нужное время в выбранном офисе, на сколько человек они рассчитаны, и какое оборудование доступно. Также «Календарь» теперь поддерживает двустороннюю синхронизацию с Microsoft Exchange 2019 и метрики мониторинга подписки на уведомления веб-служб Exchange.

В «Панели администратора» появился единый интерфейс управления групповыми политиками для всех инструментов платформы. Это позволяет централизованно контролировать доступ, назначая политики как на конкретные группы, так и на отдельных пользователей, и обеспечивает более высокий уровень защиты данных. Также реализован механизм массовой миграции адресных книг из Microsoft Exchange: администраторы могут переносить отдельные контакты и группы.

Кроме того, на платформе появились роли аналитика и эксперта по информационной безопасности. У аналитика есть возможность проверять содержимое сообщений и давать рекомендации, а у эксперта — право удалять письма на основе данных от аналитика. Такое разделение ролей помогает исключить риск ошибочного удаления важной информации.

В Deployer расширили возможности подсистемы обеспечения катастрофоустойчивости: для схемы с двумя основными дата-центрами реализовано автоматическое переключение в аварийный режим. Данные пользователей при аварии не будут потеряны, а сама система продолжит работу, полностью переключившись на мощности одного дата-центра до восстановления второго.

На платформе теперь можно автоматически подключать новым пользователям личные хранилища и задавать для них объем — для этого нужно включить соответствующий параметр в ADloader. Также расширились возможности импорта участников групп рассылок из LDAP-каталога.

Весь внешний трафик в Deployer — от APM-администратора до веб-интерфейса — зашифрован по протоколу TLS. Администраторы могут включить авторизованный доступ к функциям Deployer, разграничивать права и восстанавливать действия пользователей в системе.

«Для крупных компаний, которые выбирают поставку On-premise, в приоритете — безопасность данных, стабильность и масштабируемость ИТ-решения, гибкие возможности для интеграции других систем и настройки доступов. В обновленной версии VK WorkSpace мы не только расширили функциональность, но и повысили катастрофоустойчивость, а также реализовали возможности для усиленной защиты чувствительных данных», — сказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.