Bercut разработал открытый TCO-калькулятор для расчета стоимости интеграционных решений

Компания Bercut, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», представила интерактивный калькулятор для оценки стоимости лицензии и полного владения (Total Cost Ownership, TCO) интеграционными решениями, в частности — интеграционной платформой ESB Bercut. Новый инструмент будет полезен ИТ-директорам, архитекторам, системным аналитикам и закупщикам, ответственным за выбор решений для системной интеграции и цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Bercut.

Выбор правильной интеграционной платформы для бизнеса сегодня становится критически важным. Этому способствует текущая ситуация в России: внешние санкции, высокие требования регуляторов и необходимость повышения скорости вывода продуктов на рынок. Bercut предоставляет прозрачную и адаптируемую модель расчета стоимости владения решением — без «черных ящиков» и скрытых лимитов. Универсальный TCO-калькулятор Bercut позволит бизнесу еще на этапе рассмотрения разных интеграционных решений оценить их потенциальную окупаемость.

С помощью калькулятора Bercut компания может делать расчеты стоимости лицензии ESB на основе данных о количестве маршрутов, их типов, трафика и времени обработки, а также оценивать число необходимых установок, исходя из заданной нагрузки (TPS). TCO-анализ при этом происходит с учетом затрат на внедрение, поддержку и сопровождение решения. Также инструмент позволяет строить ROI-прогнозы (Return On Investment), то есть рассчитать скорость окупаемости внедрения ESB в архитектуре конкретной компании.

Алексей Чистяков, технический лидер Bercut: «С учетом всех сложностей на рынке глобально интересы бизнеса сводятся к оценке двух показателей — ROI, или оборачиваемости капитала, и полной стоимости владения решением — TCO. Мы в Bercut поняли, что среди клиентов назрела потребность в понятном, прозрачном инструменте, который позволит выбирать интеграционную платформу аргументированно, опираясь на потенциальные бизнес-показатели. Предполагаем, что TCO-калькулятор будет полезен большому числу компаний, поэтому сделали его доступным для всех желающих по запросу».

ИТ-директорам ТСО-калькулятор поможет подготовить обоснование бюджета. Архитекторам — оценить масштабируемость и отказоустойчивость. Проектным офисам и закупкам — сравнить стоимость владения решениями разных вендоров, включая импортозамещенные альтернативы. Системным интеграторам и консультантам — подобрать конфигурацию под клиента.