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«Форс Дистрибуция» стала официальным дистрибутором DataLens Enterprise

«Форс Дистрибуция» и Yandex Cloud подписали соглашение о поставке через партнерскую сеть сервиса для анализа и визуализации данных DataLens Enterprise для корпоративных заказчиков. BI-система DataLens Enterprise будет доступна клиентам компании в формате on‑premise — размещаться в собственной ИT-инфраструктуре заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Форс Дистрибуции».

Инженеры «Форс Дистрибуции» обладают большим опытом работы с архитектурой современных аналитических систем. Это позволяет им успешно решать задачи, с которыми сталкиваются корпоративные заказчики при экстенсивном росте данных. Применение BI-cистемы DataLens Enterprise поможет крупным компаниям повысить качество и скорость принятия решений: быстрее находить и интерпретировать данные, отслеживать ключевые показатели бизнеса, составлять более точные управленческие отчёты, в том числе использовать возможности ИИ агента.

«Специализацией компании «Форс Дистрибуция» являются системы управления базами данных и связанные с ними технологии. Став технологическим дистрибьютором компании Yandex Cloud, мы расширили спектр решений, который мы предлагаем компаниям-партнерам и их заказчикам. Первым таким продуктом стала система управления базами данных (СУБД) YDB, теперь заказчикам доступен и DataLens Enterprise в формате on-prem. Такой вариант поставки технологий подойдет для крупных корпоративных клиентов, государственных организаций и предприятий, которые работают в закрытых контурах и предъявляют высокие требования к качеству аналитики и визуализации данных», — сказал Андрей Тамбовский, директор по технологиям «Форс Дистрибуции».

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