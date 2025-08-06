40% тюменских детей «зависают» на видеохостингах

МТС и онлайн-платформа «Авито» в рамках совместного исследования выяснили, что 73% родителей из уральских городов, включая Тюмень, учат детей безопасному поведению в сети при появлении первого смартфона, 21% опрошенных занимаются профилактикой заранее — еще до покупки гаджета, в то время как только 4% приступают к урокам после первого негативного опыта, например, столкновения с обманом в сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Тюменские дети проводят на онлайн-платформах в среднем три часа в день. Больше всего времени они уделяют видеохостингам (38%), мессенджерам (29%), социальным сетям (29%), сервисам коротких видео (23%), игровым площадкам и онлайн-играм (23%), онлайн-кинотеатрам (14%), платформам для онлайн-шопинга (9%), а также музыкальным стримингам (5%).

Что касается возраста, с которого родители готовы разрешить своим детям пользоваться цифровыми платформами, в среднем это 11 лет. Интересно, что чем старше родители, тем выше этот показатель — для родителей в возрасте 25-34 лет приемлемый возраст составляет 9 лет, тогда как для группы 55-64 лет — 12 лет.

Среди правил безопасности в интернете родители чаще всего учат детей не сообщать личные данные (75%) такие как серию и номер паспорта, данные банковских карт, пароли, номер мобильного телефона и др., не переходить по подозрительным ссылкам (65%), не передавать доступ к аккаунту (63%), а также при совершении онлайн-сделок не соглашаться переходить в другой мессенджер (54%).

«Важная задача родителя — не ограждать ребенка от интернета стеной, а стать его надежным проводником в этом пространстве. Ключ к безопасности — честный и открытый диалог. Обсуждайте с детьми реальные риски сети: почему нельзя доверять личные данные незнакомцам, как распознать манипуляции и почему любое сомнение – это повод сразу обратиться к родителю. Ребенок все равно будет исследовать онлайн-мир. Наша общая цель — сделать этот путь максимально защищенным, наполнив его доверием и практическими знаниями правил цифровой безопасности», — сказал директор сервиса безопасного пространства для детей Membrana Kids от МТС Арсений Эпов.