4G «МегаФона» появился в Тоншаеве Нижегородской области

Инженеры «МегаФона» провели рефарминг оборудования в рабочем поселке Тоншаево. Выходить в мобильный интернет и пользоваться голосовой связью с более высоким уровнем комфорта теперь могут около 4 тыс. местных жителей и туристов, которых привлекает в эти места рыбалка и тихая охота.

Считается, что с рабочего поселка Тоншаево начинается тайга — это самый северный и удаленный почти на 300 километров от Нижнего Новгорода райцентр. Как и все северные территории региона, Тоншаевский муниципальный округ остается краем нетронутой природы и настоящей «Меккой» для рыбаков и грибников.

Интересен этот край и путешественникам: окрестности поселка знамениты марийскими священными рощами. Испокон веков здесь жили марийцы. В районе бережно хранят культуру этого народа и национальную кухню.

Сейчас в Тоншаеве проживают около 4 тыс. человек. Благодаря переводу частот из сетей второго и третьего поколений в современный стандарт LTE, связисты смогли увеличить число пользователей, которые могут одновременно подключиться к мобильной связи и на более высокой скорости пользоваться цифровыми сервисами. Специалисты развернули на базовой станции в центре поселка среднечастотный диапазон, обеспечивающий стабильное покрытие и более высокую скорость передачи данных даже в часы пиковой нагрузки.

«Север нашей области – это не просто грибы, рыбалка и заповедные леса. Это территория, где уже сегодня кипит жизнь и есть огромный потенциал для бизнеса. Мы отслеживаем активность абонентов и проводим работы там, куда завтра придут новые инвесторы и туристы. Сейчас скорости мобильного интернета в местах проведения инфраструктурных работ могут достигать 50 Мбит/с – с такими значениями можно с лёгкостью загружать тяжелые файлы, вести деловые переговоры онлайн и решать любые другие цифровые задачи», — отметил Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Нижегородской области

С начала года в северной части Нижегородской области работы по строительству и модернизации сети прошли также в Городецком, Семеновском, Балахнинском, Чкаловском и Борском районах.