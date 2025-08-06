CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

5Post запускает авиадоставку заказов в регионы

5Post, дочерняя компания Х5, объявляет о запуске авиадоставки онлайн-заказов в регионы. Новый тип доставки реализуется совместно с логистическим партнером – транспортной компанией АТА. Об этом CNews сообщили представители Х5.

На сегодняшний день авиадоставка доступна в четырех регионах России: Магаданской и Сахалинской областях, Красноярском и Камчатском краях, где открыты первые 52 точки 5Post, работающие в формате агентских пунктов выдачи. В них выдаются заказы различных логистических компаний-партнеров.

Средний срок доставки составляет не более пяти-шести календарных дней с учетом дня сбора заказа. В рамках развития нового типа доставки до конца года планируется сократить срок до четырех календарных дней.

На данный момент уже 30 партнеров 5Post подключили авиадоставку, и к концу III квартала 2025 г. компания планирует увеличить их число до 100 за счет подключения новых регионов, таких как Хабаровский, Приморский края и Калининградская область.

«Запуск авиадоставки – это неотъемлемый шаг в реализации долгосрочной стратегии компании, направленной в том числе на масштабирование нашего присутствия и улучшение качества сервиса для клиентов и партнеров. Мы стремимся к тому, чтобы любой клиент, проживающий даже в самых отдаленных регионах страны, мог сделать заказ в любимом интернет-магазине и воспользоваться услугами доставки 5Post», — сказал Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Худший редизайн в истории». Разработчики нарочно испортили интерфейс Trello, чтобы пересадить пользователей на дорогую Jira

Российские автоперевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки из-за сбоев навигаторов

Xiaomi выложила в открытый доступ нейросеть для автомобилей и умного дома

Max должен быть у всех. Российский госмессенджер принудительно установят на все новые смартфоны. Опрос

«Ростелеком» оштрафовали на 136 миллионов. От недоступности электронного правительства пострадали Минцифры, МЧС и Минздрав

Крупнейшее в мире облако по ошибке удалило платный профиль программиста с данными за 10 лет. Восстановление невозможно. Опрос

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще