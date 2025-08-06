72% нижегородских семей вводят правила безопасности при покупке смартфонов ребенку

МТС и онлайн-платформа «Авито» провели совместное исследование, посвященное вопросам цифрового воспитания детей. Эксперты выяснили, что 72% нижегородцев начинают обучать своих детей основам безопасного поведения в сети, как только у ребенка появляется первый смартфон, а 25% опрошенных занимаются профилактикой заранее — еще до покупки гаджета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Родители отметили, что в среднем их дети проводят на онлайн-платформах около трех часов в день. Больше всего времени они уделяют видеохостингам (50%), мессенджерам (37%), социальным сетям (25%), сервисам коротких видео (24%), онлайн-кинотеатрам (24%), игровым площадкам и онлайн-играм (19%), платформам для онлайн-шопинга, таким как маркетплейсы и классифайды (17%).

Согласно исследованию, большинство нижегородских родителей считают оптимальным возрастом начала активной цифровой жизни в среднем – 10 лет. Интересно, что этот показатель зависит от возраста и самих взрослых: респонденты возрастной категории 25–34 лет готовы разрешить своим детям активно пользоваться цифровыми платформами с 9 лет, а группа старших родителей (от 55 до 64 лет) склонна считать более безопасным возраст – 12 лет.

«Современные дети погружаются в цифровой мир уже с 5-6 лет, и это естественный процесс. Важная задача родителя — не ограждать ребенка от интернета стеной, а стать его надежным проводником в этом пространстве. Ключ к безопасности — честный и открытый диалог. Обсуждайте с детьми реальные риски сети: почему нельзя доверять личные данные незнакомцам, как распознать манипуляции и почему любое сомнение – это повод сразу обратиться к родителю. Ребенок все равно будет исследовать онлайн-мир. Наша общая цель — сделать этот путь максимально защищенным, наполнив его доверием и практическими знаниями правил цифровой безопасности», — сказал директор сервиса безопасного пространства для детей Membrana Kids от МТС Арсений Эпов.

Среди правил безопасности в интернете родители чаще всего учат детей не сообщать личные данные (74%) такие как серию и номер паспорта, данные банковских карт, пароли, номер мобильного телефона и другие, не переходить по подозрительным ссылкам (72%), не передавать доступ к аккаунту (66%), при совершении онлайн-сделок не соглашаться переходить в другой мессенджер (67%) и не переводить предоплату и не отправлять деньги напрямую на карту продавца (65%), а также создавать надежные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию (25%).

«Дети легко осваивают технологии, но часто не осознают риски. По данным “Цифрового диктанта 2024”, уровень цифровой грамотности у подростков ниже среднего по стране. Это подчеркивает необходимость формирования у детей правильных привычек и понимания основ цифровой безопасности с раннего возраста: чем раньше дети узнают о рисках и возможностях интернета, тем легче им будет адаптироваться и выстраивать безопасные модели поведения в сети. Мы осознаем свою роль в этом процессе. Первый опыт взаимодействия с онлайн-платформами во многом определяет дальнейшее отношение пользователя к ним. Поэтому для нас крайне важно, чтобы первые сделки в интернете были не только успешными, но и безопасными и положительно влияли на доверие детей к цифровому пространству», — сказала директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

В целом родители ответственно относятся к тому, чтобы контролировать время, которое ребенок проводит в сети — 31% опрошенных ограничивают время использования, 20% — как время, так и контент, 12% — только контент, а 25% доверяют детям и просят их самостоятельно регулировать свое время, еще 12% не ограничивают время, которое ребенок проводит в интернете.