Бизнес стал чаще проводить торги на услуги по продвижению в отечественных социальных сетях

Аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» зафиксировали рост спроса на услуги по продвижению бизнеса в отечественных социальных сетях. По оценкам специалистов, за первое полугодие 2025 г. количество торгов выросло на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

Чаще всего коммерческие предприятия интересуются продвижением в «Яндекс Дзене» (спрос вырос на 22,8%), во «ВКонтакте» (на 16%), на RuTube (на 232%) и в «Одноклассниках» (на 117%).

В среднем в 2025 г. в торгах участвуют пять компаний.

Чаще всего тендеры на услуги по продвижению бизнеса в отечественных социальных сетях проводят компании из: Москвы и Московской области — 38,9% случаев; Ростовской области — 7,1% случаев; Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 5,2% случаев; Краснодарского края — 4,1% случаев; Нижегородской области — 2,8% случаев; Воронежской области — 2,6% случаев; Республики Татарстан — 2,2% случаев; Тульской области — 2,1% случаев; Новосибирской области — 2,0% случаев; Свердловской области — 1,9% случаев.

«Минувший год стал переломным для российского рынка социальных сетей.

Ограничение доступа к зарубежным платформам не только сократило активность отечественного бизнеса в них, но и изменило его поведение. По нашим оценкам, по сравнению с первым полугодием 2024 г. спрос на услуги по продвижению бизнеса в отечественных социальных сетях вырос на 65,5%. Интерес же к маркетинговому сопровождению на иностранных платформах, напротив, сократился на 32,4%», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.