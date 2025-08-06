«Купер» и SIMB-AD заключили соглашение о партнерстве

Сервис доставки «Купер» и платформа SIMB-AD, специализирующаяся на retail media и performance-маркетинге, объявляют о стратегическом партнерстве. Сотрудничество позволит создать полноценную экосистему для продвижения товаров и услуг, объединив технологические возможности обеих платформ: SIMB-AD привнесет в партнерство экспертный опыт работы с данными и аналитикой, а «Купер» обеспечит доступ к аудитории активных покупателей.

В рамках партнерства планируется разработка новых рекламных форматов, улучшение систем таргетинга на целевую аудиторию и внедрение передовых аналитических инструментов.

Технологическая интеграция предполагает встраивание кода SIMB-AD в веб-версию и приложение «Купера», что позволит вызывать баннеры с рекламными кампаниями, настроенными на сегменты аудитории сервиса доставки. Это открывает для рекламодателей новые места размещения, ведущие напрямую на карточки товаров или подборки, повышая конверсию и эффективность рекламных инвестиций.

SIMB-AD объединяет онлайн-аптеки для решения маркетинговых задач производителей фармацевтических препаратов, косметики и детских товаров. Сотрудничество с Купером позволит брендам-рекламодателям настраивать взаимодействие с потенциальными покупателями через конверсионные форматы продвижения, увеличить охват аудитории и повысить продажи.

«Для «Купера» это партнерство — один из этапов развития нашей рекламной платформы, — сказал Александр Носков, руководитель отдела рекламной платформы ADS «Купер». — Объединение наших технологий с рекламными решениями SIMB-AD создаст дополнительную ценность как для пользователей, так и для партнеров».