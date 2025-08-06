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RuStore появился в мультимедиа-системах автомобилей​​​​​​​

На сегодня RuStore установили на 300 тыс. автомобильных мультимедийных систем на базе Android. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

RuStore установлен примерно в каждом четвертом автомобиле популярных китайских марок, проданных в России. Сервис доступен для всех машин с операционной системой Android. Водители могут просто и безопасно устанавливать и обновлять приложения в автомобиле так же, как на смартфоне или планшете.

Пользователям доступны 75 тыс. приложений и игр из каталога RuStore, включая картографические сервисы «Яндекса» и 2ГИС, медиасервисыVK Видео», «VK Музыка» и др.), «Автодор», приложения сетей АЗС и др.

«Интерфейс RuStore адаптирован для машин: в нем используются увеличенные элементы управления и доработаны шрифты, чтобы водителю и пассажирам было удобнее находить нужные приложения и пользоваться ими», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

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