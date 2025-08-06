Yandex B2B Tech обновила видеоплатформу для бизнеса – в ней появились нейрофункции и возможность монетизации контента

Yandex B2B Tech запустила обновленную версию Cloud Video – сервис позволяет хранить, обрабатывать и транслировать видео на сайтах и в веб-приложениях. Теперь видеоплатформа поддерживает нейросетевой закадровый перевод, умеет генерировать субтитры и таймкоды, а бизнес может зарабатывать на размещении рекламы через сервис. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Перевод, таймкоды и генерация субтитров

Нейросети в Cloud Video помогают переводить видеоролики с русского, английского и казахского на 11 языков и накладывать озвучку. А еще в режиме реального времени сервис научился генерировать субтитры в видео. Это позволит минимизировать ресурсы компаний на самостоятельное изготовление текстов и звуковых дорожек. Кроме этого, cервис автоматически анализирует содержимое видео и подбирает наиболее эффективные таймкоды для выделения ключевых тем видеоконтента.

Реклама в видео

Компании могут встраивать рекламу в видеоконтент, размещаемый на своих сайтах через Cloud Video. Для этого нужно подключить свой сайт с посещаемостью от 10 тыс. человек в сутки в личном кабинете «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ) и указать идентификатор в Cloud Video для активации показов. Компании смогут монетизировать авторский контент через свои сайты и веб-приложения.

Аналитика и кастомизация плеера

Теперь в сервисе можно кастомизировать плеер, например, менять цвет кнопки на видео, а также отслеживать количество просмотров видео в канале. При этом доступ и к самому каналу, и к аналитике по нему можно выдать гранулярно. Например, онлайн-школа выдаст доступ к загрузке и редактированию видеоуроков по математике только учителю по математике.

Технические возможности

В новой версии скорость задержки видео снижена до 4 секунд, что особенно важно для проведения онлайн-трансляции и интерактивных вебинаров. Весь контент, загружаемый в Cloud Video, хранится в защищенном масштабируемом хранилище.

С помощью Cloud Video компании могут встраивать обзоры и отзывы о продуктах на сайты или в веб-приложения, размещать образовательный и новостной контент, а также проводить трансляции на сотни тысяч зрителей.