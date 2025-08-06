Закрепляем, тегируем, поднимаем руку: вышло обновление «Р7 команда»

Пользователям «Р7 команда» стали доступны обновленные версии сервера, а также приложения для iOS. В новой версии сервера «Р7 команда» добавились функции закрепление сообщений и «Поднять руку» во время звонка, а в версии для iOS — теги в сообщениях, режим «Только звук», удаление неиспользуемых чатов и др. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

В новой версии сервер «Р7 команда» предложил несколько важных для пользователей нововведений. Помимо расширенного поиска информации в чате теперь сообщения можно закреплять в шапке. С помощью этой функции можно, к примеру, быстро ввести вновь присоединившихся пользователей в русло обсуждения. Нужная кнопка «Закрепить» находится в меню действий для выбранного сообщения. Кроме этого, улучшенный сервер даст возможность делиться контактами, причем сразу в нескольких чатах. Соответствующая кнопка доступна на информационной панели личного чата, а также в окне «Информация о пользователе».

Обновление коснулось и групповых звонков. Теперь благодаря кнопке «Поднять руку» можно в случае необходимости оперативно обратить на себя внимание спикера или коллег. Плюс с текущего момента по протоколу службы каталогов LDAP в «Р7 команда» синхронизируются все доступные атрибуты пользователя, а значит, о нем можно получить максимально полную информацию — достаточно нажать «Подробнее» в информационной панели личного чата.

Обновленное iOS-приложение «Р7 команда» получило несколько полезных функций, среди которых хештеги для удобного поиска в объемных чатах и режим «Только звук» в звонках для экономии трафика. Помимо этого, на иконке приложения теперь отображается счетчик непрочитанных сообщений, а также стало доступным удаление ненужных личных чатов.