«Авито Работа» запускает функцию создания резюме в один клик

«Авито Работа» запустила быстрый способ публикации резюме в один клик. Теперь при отклике на вакансии вместо «ручного» заполнения анкеты соискатель получает автоматически сгенерированное резюме, готовое к публикации. Функция позволяет сократить среднее время создания резюме для рабочих и линейных специалистов с 3 минут до 14 секунд. Сервис уже доступен в мобильных приложениях Авито для Android и iOS, а в ближайшее время появится в десктоп-версии. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

При создании резюме сервис учитывает ключевые параметры, важные для работодателей на этапе первичного отбора. Из личного кабинета пользователя в анкету добавляются ФИО, контактные данные, гражданство, дата рождения и опыт работы. Блок сведений о желаемых условиях труда и карьерных предпочтениях формируется на основе описания вакансии, на которую откликается кандидат. С учетом этих данных система создает черновик резюме — соискатель может опубликовать его в один клик или дополнить самостоятельно.

Авито Работа
«Наличие опубликованного резюме позволяет кандидатам получать больше предложений от работодателей и быстрее находить работу мечты. Тем не менее, до сих пор далеко не все используют эту возможность: по данным опроса Авито Работы, почти половина (48%) соискателей не заполняли анкету при последнем поиске работы, объясняя это сложностью и длительностью процесса. Новый сервис позволяет максимально упростить создание резюме для кандидатов. От пользователей не требуются дополнительные знания или опыт создания резюме: технологии Авито помогают быстро и грамотно “упаковать” всю нужную информацию для работодателя», — сказал Владимир Урсу, директор по продукту «Авито Работы».

В ходе тестирования количество созданных резюме увеличилось в три раза по сравнению с обычным способом заполнения. Теперь на «Авито Работе» ежедневно создается на 42% больше уникальных резюме. Аналитики сервиса отмечают, что автоматически созданные анкеты позволяют ускорить поиск работы: работодатели охотнее рассматривают кандидатов, предоставляющих полную информацию о себе.

Этот проект стал продолжением работы сервиса над ростом базы качественных резюме — ранее платформа уже внедрила большую языковую модель A-Vibe для автоматического улучшения описания опыта работы, а также добавила подсказки для кандидатов при создании резюме.

