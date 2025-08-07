Более 1500 сельчан Башкортостана получили связь в рамках федеральной программы

Жители еще четырех сел в республике теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 100 Мбит/с. «МегаФон» при поддержке регионального министерства цифрового развития запустил телеком-оборудование в Смаково, Татар-Улканово, Вознесенке и Старокуяново. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Малые населенные пункты, где суммарно проживает более 1500 человек, расположены в Мелеузовском, Туймазинском, Учалинском и Бакалинском районах соответственно. Оператор обеспечил связью всю территорию поселений, включая дома, школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие административные здания. Чтобы воспользоваться банковскими услугами, оформить налоговый вычет или пройти онлайн-обучение, местным жителям больше не нужно ехать в районный или республиканский центр.

«Проект был реализован благодаря федеральной программе "Скидка за спектр". Эта мера поддержки дополняет действующий нацпроект по устранению цифрового неравенства. Программа предполагает, что операторы связи могут получить скидку за использование радиочастотного спектра, если они устанавливают базовые станции в селах и деревнях с населением до тысячи человек. Таким образом мы ускоряем процесс цифровизации сельской местности», — сказал министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.

«Почти 40% населения республики живет в сельской местности. Особую необходимость в услугах связи здесь подтверждает постоянный рост интернет‑трафика у наших абонентов. За год этот показатель увеличился на 11%. Мы видим социальную значимость расширения сети и продолжаем эту работу», — сказал директор «МегаФона» в Башкортостане Дамир Байгильдин.

Как показывает big data оператора, сельские жители в республике уже сравнялись по объему использованных интернет-данных с горожанами. На сегодняшний день им в среднем необходимо порядка 20 ГБ в месяц на человека.