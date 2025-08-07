CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Fix Price в ОАЭ начала сотрудничество с Noon

Сеть Fix Price в ОАЭ начала работу с Noon – одним из самых крупных маркетплейсов в ближневосточном регионе. На этой площадке можно приобрести товары самых разных категорий, включая продукты питания, бытовую химию, электронику, товары для дома и многое другое.

Теперь на Noon можно заказать любой товар из ассортимента Fix Price ОАЭ с быстрой доставкой до адреса покупателя. Доставка занимает от 15 минут и является бесплатной для подписчиков Noon One.

Fix Price вышел на рынок ОАЭ в 2024 г., открыв по франчайзинговой модели три магазина в Дубае и один в Шардже. Все торговые точки активно ведут свою деятельность, наращивая объемы продаж. Интернет-продажи также развиваются: доступна покупка на сайте сети и на Talabat и Deliveroo – популярных в регионе платформах доставки еды и продуктов питания.

Начало сотрудничества с новым интернет-партнером сделает покупку востребованных в регионе товаров удобнее и позволит сети увеличить средний чек и объем продаж. Noon называют «Amazon Ближнего Востока»: по оценкам, ежедневная аудитория платформы составляет до 500 тыс. человек.

Сеть Fix Price активно развивается в ОАЭ, уделяя большое внимание увеличению узнаваемости, маркетинговым акциям и повышению лояльности своей аудитории.

