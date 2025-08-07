CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» улучшил качество 4G в Ольховке

Более 300 жителей села Ольховка теперь могут пользоваться качественной связью 4G. Инженеры «МегаФона» смонтировали на территории поселения базовую станцию и обеспечили для абонентов доступ к мобильному интернету на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая базовая станция в Ольховке заработала к началу августа 2025 г. Ранее абонентам здесь была доступна мобильная связь от телеком-объектов в ближайшем населенном пункте — городе Углегорске. Ольховка расположена от него примерно в 6 километрах, поэтому качество цифровых звонков и передачи данных было невысоким.

Аналитики оператора на основе данных big data отмечали, что жители Ольховки активно использовали мобильный интернет даже при ограниченном покрытии 4G. Новая базовая станция улучшила качество сигнала и позволила сельчанам значительно нарастить трафик — в 30 раз с момента запуска.

Сейчас устойчивый сигнал 4G доступен как на улицах села, так и внутри помещений. Сельчане могут комфортно общаться в мессенджерах, следить за новостями в режиме онлайн или смотреть популярные фильмы в онлайн-кинотеатрах.

«Наша цель в Сахалинской области — предоставить жителям даже самых отдаленных поселений интернет-возможности, сравнимые с теми, что есть у горожан. Мы стремились обеспечить максимальный радиус уверенного сигнала, размещая оборудование с использованием нескольких частотных диапазонов. Таким образом удалось исключить так называемые «мертвые зоны», а также обеспечить высокие интернет-скорости на всей территории села», — отметила директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

