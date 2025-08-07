CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На сайте «Улыбки радуги» появился самовывоз за 15 минут

Торговая сеть «Улыбка радуги» запустила сервис самовывоза и при заказе товаров на сайте. Ранее опция была доступна только в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Сервис самовывоза теперь доступен и на официальном сайте «Улыбки радуги». Покупателям достаточно выбрать ближайший магазин, ознакомиться с актуальным ассортиментом, оформить заказ и забрать его уже через 15 минут. Оплатить выбранные товары можно при получении, онлайн или через сервисы оплаты частями «Плайт», «Сплит», «Подели».

«Улыбка радуги» перестроила логику работы с ценами, актуализировала ассортимент и настроила отображение на сайте именно тех товаров, которые есть в наличии в конкретной торговой точке. Изменения затронули большое количество страниц — главная, каталог, поисковая выдача, акции, бренды, избранное, корзина, оформление, карта, информационный раздел «Доставка», список заказов в личном кабинете. Контент на каждой странице обновляется в зависимости от выбранного адреса и способа получения заказа.

Директор торговой сети «Улыбка радуги» Алексей Баулин: «Мобильное приложение и сайт «Улыбки радуги» – продолжение наших магазинов, это единый организм. Мы сделали еще один шаг, чтобы покупать было не только удобно, но и быстро. Заказ готов к выдаче уже через 15 минут, а оформить его можно в любой удобной цифровой среде».

