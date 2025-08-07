CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс Еда» даст ресторанам инструмент конкурентного анализа

В личном кабинете сервиса «Яндекс Еда Вендор» появился новый инструмент — конкурентный анализ. В разделе наглядно представлены текущие бизнес-показатели самого ресторана и агрегированные данные о его потенциальных конкурентах. Партнеры «Яндекс Еды» смогут следить за своими позициями и общей ситуацией на рынке. Это поможет бизнесу вовремя принимать управленческие решения, которые позволят развиваться и наращивать продажи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

«Яндекс Еда» обучила специальный алгоритм выделять в регионе кластер ресторанов со схожими клиентами, типом кухни и ценовой политикой. В новом разделе партнеры увидят агрегированные данные в своей нише — динамику заказов, выручки и среднего чека. Сервис покажет обобщенные метрики качества схожих заведений — рейтинг, доступность и время приготовления заказов, а также количество новых и вернувшихся клиентов. Рестораны смогут следить, как меняются их показатели на общем фоне в конкретный период — растут или снижаются.

По данным «Яндекс Еды», порядка 70% партнеров хотели бы иметь возможность получать от сервиса аналитические данные. Например, суши-бар сможет отслеживать динамику среднего чека и количества заказов в аналогичных заведениях своего региона. Если конверсия у конкурентов начала расти, а у него осталась на том же уровне, — это сигнал проанализировать меню, обслуживание, отзывы пользователей, качество сборки или запустить акцию. Конкурентный анализ и другие дополнительные инструменты входят в платную подписку для партнеров. Расширенная функциональность позволяет также получать ежедневные выплаты, отвечать на отзывы пользователей, выдавать скидки на различные сегменты пользователей, генерировать описания блюд с помощью нейросети и получать важные уведомления в Telegram. Все это помогает достигать более высоких результатов в доставке. Ресторанам, которые только подключились к сервисам, «Яндекс Еда» дает возможность бесплатно протестировать дополнительные опции в течение месяца.

В приложении «Яндекс Еда Вендор» собраны все основные инструменты для работы партнеров с сервисами «Еда» и «Деливери». О новых возможностях команда сервиса рассказала в мае этого года на конференции «Тема Еды». Компания изучила потребности партнеров и внедрила нужные функции. Конкурентный анализ стал первым из нововведений. Позднее рестораны смогут предлагать свои идеи по улучшению приложения и голосовать за предложения других партнеров.

