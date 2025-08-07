За два года количество бизнесов в e-commerce выросло в полтора раза

В 2024 г. электронная коммерция впервые заняла лидирующую позицию по числу новых субъектов, сместив многолетних фаворитов — строительство и грузоперевозки. Информацией поделилось агентство по продвижению на маркетплейсах «Шольчев» со ссылкой на данные ФНС за последние восемь лет.

До 2020 г. пятерка ведущих ниш оставалась стабильной. В нее входили: строительство (15%), грузоперевозки (12%), розничная торговля (12%), салоны красоты (10%), оптовая торговля (9%). Во время пандемии оптовую торговлю вытеснили аренда и управление недвижимостью, заняв третье место. Строительство и грузоперевозки поделили первое место. Розница подвинулась на второе место, однако количество новых бизнесов в этой сфере сократилось на 3000, в то время как другие ниши показывали рост. Пятерку замкнули салоны красоты (9%) и рестораны и доставка продуктов (8%).

Впервые в пятерку лидеров электронная коммерция вошла в 2022 г. Тогда за год было зарегистрировано 124,2 тыс. новых компаний, что позволило отрасли занять четвертое место, вытеснив салоны красоты. За следующий год e-commerce поднялся на третью позицию, оставив позади розничную торговлю, рестораны и доставку еды.

Строительство и грузоперевозки впервые уступили лидерство в 2024 г. В 2024 г. в электронной коммерции было зарегистрировано 303,8 тыс. бизнесов, что больше строительства на 82,5 тыс., а грузоперевозок на 65,3 тыс.

«За последние два года изменилась сама логика входа в бизнес. Предприниматели стали избегать капиталоемких направлений вроде строительства и перевозок, где нужен большой стартовый капитал. Вместо этого фокус сместился в сторону гибких и управляемых ниш. Онлайн-торговля как раз дает такие возможности: она позволяет оперативно проверять гипотезы, получать обратную связь и масштабировать удачные решения. Это делает e-commerce устойчиво привлекательной нишей и объясняет ее рост» — сказал Евгений Шольчев, основатель агентства.

Если в таких сферах, как строительство и грузоперевозки, бизнес-процессы давно устоялись, и модель входа в рынок понятна, то e-commerce или доставка еды — относительно новые направления. Предпринимателям нужно время, чтобы освоиться в них и начать воспринимать эти ниши как надежные. При этом в последние годы заметно, что тревожность по поводу открытия компании в сфере онлайн-торговли снижается. Согласно опросу «Яндекс Маркета», в котором принимали участие предприниматели с разным стажем ведения бизнеса, за период с 2022 по 2024 гг. страхи по поводу высокой конкуренции на маркетплейсах снизились на 45%, тревога из-за непрозрачности доходов — на 48%.

Рост доверия к нише подтверждается и цифрами за первое полугодие 2025 г. — e-commerce продолжает лидировать: за указанный период было зарегистрировано 17 тыс. новых компаний. В строительстве за тот же период появилось 13 тыс. новых бизнесов, в сфере аренды недвижимости — 9 тыс., а в грузоперевозках — еще 7 тыс. компаний. Что касается прогнозов развития электронной коммерции, в ближайшие годы рынок будет укрепляться из-за роста ВВП, увеличения потребления, смягчения кредитно-денежной политики. Позитивный сценарий развития подтверждают и отчеты консалтинговых компаний. Например, по статистике «Яков и Партнеры», к 2030 г. сегмент вырастет в 2,6 раза и достигнет 32,3 трлн руб.